У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, у Сумах вибухи: яка була загроза

У Києві та низці областей України ввечері 29 жовтня пролунала повітряна тривога. Причиною була ймовірна загроза балістики з боку ворога.

Загалом тривога ширилася на північно-східні області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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