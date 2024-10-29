У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, у Сумах вибухи: яка була загроза
У Києві та низці областей України ввечері 29 жовтня пролунала повітряна тривога. Причиною була ймовірна загроза балістики з боку ворога.
Загалом тривога ширилася на північно-східні області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги. Відбій загрози застосування балістичного озброєння, У Сумах було чутно звук вибуху, пише Суспільне. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Увага! Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів! Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку! У Сумах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога.
– повідомили в Повітряних силах.
– написав начальник КМВА Сергій Попко.
– написали Повітряні сили.
У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння,
У Сумах було чутно звук вибуху, пише Суспільне.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Увага! Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку!
У Сумах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога.