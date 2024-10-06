У Києві та низці областей була тривога: існувала загроза пуску крилатих ракет
У Києві та низці областей України ввечері 6 жовтня пролунала тривога. Це сталося через пуски ворогом крилатої ракети.
Загроза була першочергово для жителів північно-східних областей. 24 Канал закликав жителів у регіонах, де оголошена тривога, залишатися в укриттях цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки для Київської області. Водночас атака "Шахедами" по регіонах триває і досі. У Києві відбій повітряної тривоги. Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті Моніторингові телеграм-канали писали, що крилата ракета, попередньо типу Х-59/69, припинила своє існування в межах Прилуцького району. Ракетна небезпека триває до відбою. Крилата ракета через Чернігівщину у напрямку Київщини. У Києві оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки для Київської області. Водночас атака "Шахедами" по регіонах триває і досі.
У Києві відбій повітряної тривоги.
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Моніторингові телеграм-канали писали, що крилата ракета, попередньо типу Х-59/69, припинила своє існування в межах Прилуцького району. Ракетна небезпека триває до відбою.
Крилата ракета через Чернігівщину у напрямку Київщини.
У Києві оголосили повітряну тривогу.