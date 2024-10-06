У Києві та низці областей була тривога: існувала загроза пуску крилатих ракет

У Києві та низці областей України ввечері 6 жовтня пролунала тривога. Це сталося через пуски ворогом крилатої ракети.

Загроза була першочергово для жителів північно-східних областей. 24 Канал закликав жителів у регіонах, де оголошена тривога, залишатися в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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