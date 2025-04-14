У Києві та низці областей тривога: є загроза ворожої балістики
У Києві та низці областей ввечері 14 квітня пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза пусків балістики з боку ворога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу
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Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях де оголошено повітряну тривогу! Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми, За даними моніторів, у Сумах, попередньо, було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М". Загроза балістики триває. Де зараз лунає тривога: дивіться на карті В Сумах пролунав вибух, пише Суспільне.
– написали у Повітряних силах.
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях де оголошено повітряну тривогу!
Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми,
За даними моніторів, у Сумах, попередньо, було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М". Загроза балістики триває.
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
В Сумах пролунав вибух, пише Суспільне.