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24 Канал Головні новини У Києві та низці областей тривога: є загроза ворожої балістики
14 квітня, 20:59
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У Києві та низці областей тривога: є загроза ворожої балістики

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей ввечері 14 квітня пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза пусків балістики з боку ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:58, 14 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях де оголошено повітряну тривогу!

21:09, 14 квітня

Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми,
– написали у Повітряних силах.

21:06, 14 квітня

За даними моніторів, у Сумах, попередньо, було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М". Загроза балістики триває.

21:04, 14 квітня

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

21:01, 14 квітня

В Сумах пролунав вибух, пише Суспільне.