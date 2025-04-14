У Києві та низці областей тривога: є загроза ворожої балістики

У Києві та низці областей ввечері 14 квітня пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза пусків балістики з боку ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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