Обривання троса на атракціоні у Києві: хлопець розповів, як катався на зіплайні до трагедії

У Києві вдень 21 липня обірвався трос на атракціоні поблизу пішохідного мосту через Дніпро. Один з очевидців розповів, як катався на зіплайні до того, як сталася трагедія.

Хлопець хотів покататися зі своєю дівчиною на цьому атракціоні ще раз, але до цього дізнався про обривання троса. Про це очевидець розповів у коментарі журналістам телеканалу "Київ", передає 24 Канал.

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Що розповів очевидець про поїздку на зіплайні до трагедії

Хлопець зазначив, що він разом зі своєю дівчиною приїхав до Києва з Житомира, щоб відпочити у столиці на вихідні. І вони вирішили проїхатися на цьому зіплайні.

Так сталося, що ця вся подія одразу після нас відбулася. Ми з'їхали, спустилися, пішли каву пити, і бачимо, приходять сповіщення, починають родичі скидати цю новину. Думали, що, не дай Боже, ми пішли б на другий раз (кататися на атракціоні – 24 Канал),

– розповів очевидець.

Він також зазначив, що вони спустилися, попили кави, й десь через хвилин 30 хлопцеві прийшло сповіщення про цю трагедію.

"У нас є відео, як ми спускалися. І це тепер більше, ніж просто відео, це як задуматися про життя. Ми поки йшли, тут дуже коротка черга, ми поки отут спустилися йшли, людини 2 – 4 з'їхали. Тут швидко йде черга", – сказав житомирянин.

Раніше у ДСНС у коментарі 24 Каналу підтвердили наявність трагедії у Києві з обриванням троса атракціону над Дніпром. Наразі на місці працюють водолази, які намагаються знайти тіло ймовірної жертви.