У Києві обстріляли авто глави Держархіву: його водій зазнав поранень

У Києві невідомий чоловік обстріляв автомобіль голови Державного архіву. Внаслідок інциденту незначних поранень зазнав водій чиновника.

Збройний напад на службове авто стався в четвер, 30 вересня. У цей момент Анатолія Хромова в салоні транспортного засобу не було.

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Вчора я був у відрядженні в місті Вінниця. Їздив поїздом, у службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській 24. У цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька),

– зазначив глава Держархіву.

За його словами, куля, чи дріб зачепила підборіддя водія. Завдяки злагодженим діям медиків життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.

Анатолій Хромов вказав, що слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.



У Києві обстріляли авто глави Держархіву / Фото з фейсбуку Анатолія Хромова

Телеграм-канал Klymenko Time з посилання на джерела у МВС інформує, що стріляв по автомобілю 32-річний місцевий житель з пневматичної гвинтівки, яку знайшли у нього в помешканні під час обшуку.

Сам затриманий перебував під дією невідомих речовин. У момент затримання він заявив, що стріляв у птахів, але випадково попав у людину.

Обстріли авто чиновників: останні новини

Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія, його вже прооперували.

Народний депутат Давид Арахамія заявив, що Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм, а державною охороною не користувався. За словами глави фракції "Слуга народу", машину чекала засідка біля лісу.

На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який тоді перебував у США. Він наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.

До слова Допомагають розслідувати і США, і Велика Британія, – Єрмак про замах на Шефіра

Текст публікації Анатолія Хромова:

Мушу дати коментар!

Вчора я був у службовому відрядженні у м.Вінниця. Їздив поїздом, службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській 24.

В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька).

Куля, чи дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю чи життю нема.

Швидка допомога та поліція відпрацювали добре. Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Інші обставини встановлюються.

Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій.

Хай береже нас всіх Бог!