Йому подобалося допомагати людям, – сім’я розповіла про загиблого в Києві американця

Фред Ґренді – 62-річний американець, який загинув під час російської атаки в Києві, був волонтером, який за власним бажанням поїхав до України та допомагав ліквідовувати наслідки обстрілів. Родина чоловіка дуже хвилювалася, коли він поїхав до Києва. Після трагічної звістки про його загибель рідні розповіли про волонтера більше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KGW News.

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Фред завжди робив крок уперед, щоб допомогти людям

Фред Ґренді відчував, що перебуваючи в Україні та допомагаючи розбирати завали після російських атак, він перебував там, де був потрібен. Востаннє його родина говорила з чоловіком за 5 днів до обстрілу Києва, який обірвав його життя.

Сестра Фреда Ґренді Сіска Рід і його племінник Кеннет Рід кажуть, що він любив допомагати людям, разом з іншими чоловік виходив на вулиці, щоб прибирати завали після російських нападів.

Я навіть не можу уявити, через що він пройшов, коли ця бомба влучила в будівлю. Я не можу, я просто відчуваю біль,

– говорить сестра волонтера.

Родичі повідомили, що після обстрілу 17 червня їм зателефонували з американського консульства в Україні та повідомили трагічну новину. На жаль, цього разу Фред Ґренді вже не був серед рятувальників, які розбирали завали.

І хоча Фред ризикував життям, перебуваючи в країні, що воює, родичі зазначили, – він дуже радів, що міг спробувати щось нове, і йому це справді подобалося.

Сім'я запам’ятає добрим, лагідним, смішним і жартівливим. Рідні Фреда Ґренді говорять, що з ним можна було поговорити про серйозні речі, а він дозволить почуватися краще.

Фред Ґренді любив свою сім'ю / Фото з родинного архіву

Загиблого волонтера мають привезти додому та гідно його вшанувати. Сім'я Фреда Ґренді навіть організувала збір коштів, щоб це зробити. У мережі люди активно підтримують рідних, висловлюючи жаль та скорботу з приводу загибелі чоловіка.