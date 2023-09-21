У Києві після вибухів госпіталізували 18-річну дівчину та 9 річну дитину
Джерело:Віталій Кличко
Окупанти атакували Київ 21 вересня. У Дарницькому районі постраждали 18-річна дівчина та 9-річна дитина.
Наразі рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Інші наслідки – уточнюються.
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У Києві є постраждалі внаслідок атаки
Як повідомив мер Віталій Кличко, у Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину – дівчинку.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
З будинку поруч з інфраструктурним об’єктом, куди впали уламки,
– зазначив він.
За словами мера, у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 автівки. Вибиті вікна у двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.
Кількість постраждалих збільшилась
Згодом Кличко уточнив, що у Дарницькому районі наразі 5 постраждалих. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці.
За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них – у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці.
Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі / фото КМВА
Масована атака України 21 вересня: що відомо
- У Хмельницькому чути вибухи. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що працюють сили ППО.
- Окупанти завдають ударів по Харкову. Монітори вказують, що мовиться про С-300.
- Згодом Ігор Терехов повідомив, що є інформація про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню. На місці "прильотів" працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки.
- Під ранок російські військові атакували також Рівне. У місті пролунали вибухи, мешканців закликали не покидати укриттів.
- Також відомо, що вибухи пролунали у Львівській області.
- У Черкаській ОВА повідомили, що в області працює ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу наших оборонців.
- Пізніше стало відомо, що у Черкасах є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Внаслідок збиття російської ракети є попадання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі міста, на місці працюють всі служби.