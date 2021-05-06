У Києві почалась зустріч Блінкена та Зеленського

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Перемовини політиків наразі тривають.

Зеленський заявив, що для нього та України приємно приймати делегацію США. На тлі пандемії замість потиску рук політики традиційно привітались ліктями.

До речі Взаємодія України та США є внеском у безпеку світу, – Кулеба про зустріч з Блінкеном

Це (зустріч – 24 канал) дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку,

– сказав президент.

Після завершення переговорів Зеленський та Блінкен обіцяють поспілкуватись з журналістами.

Візит Блінкена до України: що відомо

Блінкен прибув до Києва вночі 6 травня. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Дипломат розповів, що Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології.

Крім того, Блінкен разом з Кулебою та Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Також держсекретар має зустрітись із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими політиками.

Держсекретар США обговорить з українськими колегами російську агресію на Сході України, реформи, співпрацю у сфері безпеки і оборони та економічне співробітництво.

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