У Києві почалась зустріч Блінкена та Зеленського

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Перемовини політиків наразі тривають.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський заявив, що для нього та України приємно приймати делегацію США. На тлі пандемії замість потиску рук політики традиційно привітались ліктями.
До речі Взаємодія України та США є внеском у безпеку світу, – Кулеба про зустріч з Блінкеном
Це (зустріч – 24 канал) дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку,
– сказав президент.
Після завершення переговорів Зеленський та Блінкен обіцяють поспілкуватись з журналістами.
Візит Блінкена до України: що відомо
- Блінкен прибув до Києва вночі 6 травня. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Дипломат розповів, що Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології.
- Крім того, Блінкен разом з Кулебою та Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.
- Також держсекретар має зустрітись із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими політиками.
- Держсекретар США обговорить з українськими колегами російську агресію на Сході України, реформи, співпрацю у сфері безпеки і оборони та економічне співробітництво.
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