У Києві почали розкрадати блокпости: тягнуть "їжаки", блоки і навіть мішки з піском

Поки наші героїчні ЗСУ усіляко стримують наступ росіян, дехто почав задумуватися про власний добробут. Точніше, його покращення через мародерства.

З перших годин повномасштабної війни Росії проти України наш народ почав активно готуватися до "зустрічі" окупантів. По всій країні почали з'являтися блокпости, метою яких було недопущення ворога та його посіпак на території українських міст та сіл.

Читайте також Українцям повістки можуть вручати на роботі, вулиці та блокпостах, – Сухопутні війська

Розкрадання на блокпостах у Києві

Як повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Києва Кирило Фесик, зведення кожного блокпосту, бліндажа, окопу та вогневої позиції коштувало неймовірних зусиль. Тисячі українців згуртувалися у пориві укріпити оборону та завадити просуванню російських окупантів, чого б це не коштувало.

Втім, лише через 2 місяці після того, як героїчним українським захисникам та захисницям вдалося відбити штурм столиці, а дехто вже почав згадувати свої колишні злодійські навички.

Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати. Якісь негідники або навіть агенти ворога почали красти це, здобуте важкою працею цінне майно. Так от, шановні, кожен хто це зробив, буде знайдений і покараний, бо це підрив обороноздатності міста, а не просто крадіжка мішка собі на дачу чи їжака на металолом,

– пообіцяв Фесик.

Усіх українців, які стали свідками крадіжки майна з блокпостів, просять негайно повідомляти правоохоронців.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти не припиняють обстрілів Сумщини. Ворогу вогневою атакою вдалося зруйнувати приміщення Держприкордонслужби.

На тимчасово окупованій Херсонщині ворог почав проводити так зване "опитування". Окупанти сподіваються не лише втримати захоплені території, а й провести на них так званий "референдум" та анексувати, як вони зробили це з Кримом.

Кожен українець – герой. Стало відомо, як 15-річний хлопець за допомогою свого дрона допоміг ЗСУ знищити колону окупантів під Києвом.

Дивіться також – героїчним ЗСУ вдалося закріпитися на березі річки Інгулець відео