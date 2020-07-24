Поліція вилучила у 57-річного киянина 440 кущів приблизно 3 кілограми канабісу. Вартість наркотиків оцінили у 5 мільйонів гривень.

Наркотичні речовини вже були готові до продажу. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Коноплю чоловік вирощував у спеціалізованих лабораторних умовах – у парнику.

Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить приблизно 5 мільйонів гривень,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці вилучили наркотики та оголосили киянину про підозру. Його підозрюють у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та у вирощуванні конопель. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Поліція вилучила наркотиків на 5 мільйонів гривень / Фото Нацполіції



Чоловік вирощував наркотики у спеціалізованих лабораторних умовах / Фото Нацполіції