У Тернополі поліція викрила чоловіка, який вирощував коноплю на даху дев'ятиповерхівки. Раніше його підозрювали в переховуванні зловмисника, причетного до зґвалтування, а також викрадення та підпалу автомобіля.

Правоохоронці вилучили 12 рослин, схожих на коноплю, висаджених в полімерні банки. Про це повідомила пресслужба поліції області.

До слова На Донеччині група поліцейських вибивала наркотики у торговців і збувала їх: фото

Окрім цього, в помешканні чоловіка виявили пістолет із маркуванням EKOL BOTAN CAL. Експерти з'ясовуються, чи є зброя бойовою.

Рослини і пістолет відпрвили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.



Чоловік вирощував коноплю на 9 поверсі будинку / Фото Нацполіції

Чоловік відповідатиме у суді по статтях про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посів або вирощування снодійного маку чи конопель.



Рослини вирощував в полімерних банках / Фото Нацполіції