В Тернополе полиция разоблачила мужчину, который выращивал коноплю на крыше девятиэтажки. Ранее его подозревали в укрывательстве злоумышленника, причастного к изнасилованию, а также похищению и поджогу автомобиля.

Правоохранители изъяли 12 растений, похожих на коноплю, высаженных в полимерные банки. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

К слову На Донетчине группа полицейских выбивала наркотики у торговцев и сбывала их: фото

Кроме этого, в доме у мужчины обнаружили пистолет с маркировкой EKOL BOTAN CAL. Эксперты выясняются, является ли оружие боевім.

Растения и пистолет отправили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Мужчина выращивал коноплю на 9 этаже дома / Фото Нацполиции

Мужчина будет отвечать в суде по статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и за посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Растения выращивали в полимерных банках / Фото Нацполиции