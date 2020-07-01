У Києві після низки складних операцій помер 6-річний хлопчик. Напередодні його жорстоко побив хрещений. Медики боролися за життя дитини, але, на жаль, не змогли його врятувати.

Прокуратура вже перекваліфікувала справу про жорстоке побиття 6-річного хлопчика його ж хрещеним. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у фейсбуці.

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За її словами, проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею 115 про умисне вбивство малолітньої дитини.

Бракує слів, щоб описати цей злочин. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взято під варту,

– наголосила Максимець.

Раніше хрещеному дитини вже оголосили про підозру. За клопотанням прокурора йому обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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