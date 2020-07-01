У Києві помер 6-річний хлопчик, якого напередодні жорстоко побив хрещений
У Києві після низки складних операцій помер 6-річний хлопчик. Напередодні його жорстоко побив хрещений. Медики боролися за життя дитини, але, на жаль, не змогли його врятувати.
Прокуратура вже перекваліфікувала справу про жорстоке побиття 6-річного хлопчика його ж хрещеним. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у фейсбуці.
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За її словами, проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею 115 про умисне вбивство малолітньої дитини.
Бракує слів, щоб описати цей злочин. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взято під варту,
– наголосила Максимець.
Раніше хрещеному дитини вже оголосили про підозру. За клопотанням прокурора йому обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Побиття дитини у Києві: що відомо про трагедію
- 25 червня чоловік у нетверезому стані побив 6-річного похресника. Свідки події, серед яких і мати дитини, покривали нелюда і казали, що дитина випала з вікна. Хлопчика госпіталізували у непритомному стані, його стан був важкий.
- Правоохоронці знайшли в одній з кімнат сліди крові. Врешті один з учасників пиятики зізнався, що хрещений зайшов до кімнати дитини, а виніс похресника вже побитим та непритомним.
- Правоохоронці також зацікавилися і матір'ю дитини. 41-річна киянка виховує ще одного – 9-річного сина. Жінку неодноразово притягували до відповідальності за те, що недбало виконувала батьківські обов'язки. Дітей тимчасово вилучили.