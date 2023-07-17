У Києві повідомили про мінування лікарні швидкої допомоги: евакуйовано понад 450 осіб

У Києві надійшло повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги. Нині евакуювали майже 450 осіб, які були на території медзакладу.

На території лікарні працюють усі відповідні спецслужби. Територія медзакладу ретельно перевіряється.

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У Києві замінували лікарню

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що поліція перевіряє приміщення. Також на території лікарні працюють кінологи. Повідомлення про замінування надійшло близько о 16:15.

Через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу,

– заявив Кличко.

Сподіваємося, що повідомлення про мінування лікарні, які надійшли у Києві, є фейковими. До слова, наприкінці березня у Києві СБУ викрила групу підлітків, які повідомляли про "замінування" у столиці й інших містах України. Правоохоронці з'ясували, що підлітками дистанційно керувала російська ФСБ. Найбільше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об'єкти соціальної інфраструктури. До прикладу, у жовтні 2022 року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

Наразі правоохоронці не повідомляли про виявлення підозрілих предметів на території медзакладу.

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