У Києві ППО працювала по ворожих дронах

Увечері 9 жовтня Росія знову намагалась атакувати Київ. По повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Які наслідки?

Повітряна тривога у Києві була оголошена ще з 16:55. Жителів міста попередили про загрозу дронової атаки.

Повітряні сили неодноразово повідомляли про ворожі безпілотники на Київщині, однак деякі дістались самої столиці. Зокрема, один з реактивних БпЛА летів через Київ курсом на Козин, уточнили військові.

Близько 19:19 жителі столиці могли чути вибухи.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!

– закликав Кличко.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки.

Зрештою о 19:30 пролунав відбій тривоги. Вона тривала понад 2,5 години.

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Реактивні дрони ворога також націлились на західні області. Зокрема, вибух пролунав в Івано-Франківську.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Рівненщину постраждали семеро людей із багатодітної родини. Серед них – підліток у важкому стані. Житловий будинок родини зазнав значних пошкоджень.