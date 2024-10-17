У Києві працює ППО: столицю атакують "Шахеди"

Ввечері 17 жовтня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом "Шахедів" опинився зокрема Київ.

Повітряну тривогу оголосили в Київській області та в самій столиці. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Києві чули вибухи

Вибухи в Києві прогриміли близько 22:50, повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку Києва зі сходу.

Повітряна тривога в Києві лунає з 22:33.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Варто зазначити, що наразі міська влада Києва не коментувала наслідки атаки ворожих БпЛА на місто.

До слова, роботу сил ППО чули також і жителі Київщини. У Київській обласній військовій адміністрації закликали місцевих мешканці не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги.