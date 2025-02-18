У Києві прогриміли вибухи: працює ППО

Росія запустила по Україні ударні безпілотні літальні апарати ввечері 18 лютого. Ворожі повітряні цілі зафіксували на території Києва та Київської області.

Протиповітряна оборона працює по них у небі над столицею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про вибухи у Києві

Повітряну тривогу для Києва та області оголосили орієнтовно о 21:27. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Були далі про БпЛА з північного сходу, також фіксували цілі на північному сході області.

Згодом у мережі з'явилися повідомлення про те, що у Києві було гучно. Незадовго після цього, о 22:31, міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, також Росія атакувала Суми, повітряна тривога була оголошена через загрозу балістичного удару. Ракета влучила поблизу об’єкта цивільної інфраструктури в передмісті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.