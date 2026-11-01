У Києві прогриміли вибухи: в області працює ППО

Ворожі війська атакували Київ зранку 1 листопада. У столиці прогриміли вибухи. Під ударом опинилася також Київська область.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Слід зауважити, що повітряну тривогу в столиці оголосили о 6:52. Повітряні сили попереджали про ударний БпЛА над Києвом.

Вибухи жителі Києва чули близько 7:42. Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки атаки немає.

Вочевидь, місцева влада зможе надати оновлення згодом. Наразі ж повітряна атака триває. Закликаємо вас перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Зверніть увагу Слідкувати за рухом ворожих дронів ви можете в хронології 24 Каналу.

Яка ситуація на Київщині?

У КОВА о 8:53 зазначили, що в області працює ППО.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Там також закликали не знімати на камери роботу сил ППО, зокрема збиття повітряних цілей і їхнього падіння.

Через суттєве посилення російських обстрілів енергетичної інфраструктури Київ та область опинилися у скрутному становищі. У столиці запровадили жорсткі графіки, проте нерідко вони не діють, адже атаки не припиняються, а обладнання не встигають відновлювати попри ледь чи не цілодобову роботу енергетиків.

Особливе занепокоєння викликає стан готовності енергосистеми напередодні зими.

Загалом, у ніч проти 1 листопада Росія запустила по Україні 433 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Серед них було 64 реактивні БпЛА. Вони летіли з території Росії та тимчасово окупованого Донецька. За попередніми даними, станом на 07:30 ППО знешкодила 371 ворожий дрон, зокрема 47 реактивних.

Також уночі під час атаки на Вінницю в одному з мікрорайонів упали уламки безпілотника. Унаслідок цього пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль і вибито вікна в житлових будинках.

А на Дніпропетровщині під ударом окупантів були об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це сталися знеструмлення. Так, подекуди споживачі залишаються без світла.

Вибухи зранку 1 листопада прогриміли також у Хмельницькому та Рівному. До того ж, російські військові завдали авіаудару по будівлі міського виконкому в Краматорську, розташованій на площі Миру. Споруда була важливою частиною історії та міської ідентичності.