У Києві прогримів вибух

Вночі проти 23 квітня мешканці Києва повідомили про вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки "Шахедами".

Повідомлення про вибухи з'явилися у мережі о 3:36. До цього російські дрони-камікадзе фіксували у Київській області, там велася бойова робота.

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О 3:40 очільник КМВА Сергій Попко підтвердив, що у Києві також працює ППО. "Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – звернувся він до мешканців столиці.

Як зазначили у Повітряних силах, дрони-камікадзе летіли на Київ зі сторони Обухова. Перед цим були повідомлення про "Шахеди" у Черкаській, Полтавській та Сумській областях, а також на Півдні. Ворог запускав їх щонайменше з 2 напрямків – Курської області Росії та окупованої частини Херсонщини.