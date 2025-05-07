У Києві пролунали вибухи: Росія атакувала столицю балістикою, виникла пожежа

Уночі середи, 7 травня, Росія атакувала балістикою столицю України. Вибухи в Києві пролунали близько 01:01.

Про це повідомляє 24 Канал. Повітряну тривогу в області оголосили о 00:58.

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Що відомо про атаку

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку та ціль, що рухалася на Київ.

Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!

– написав о 01:06 Віталій Кличко.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що падіння уламків у Соломʼянському районі столиці спричинило займання. Туди викликали бригаду медиків.

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