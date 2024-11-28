У Києві пролунали вибухи: працює ППО, зафіксовано падіння уламків в двох районах столиці

Зранку 28 листопада росіяни обстрілюють Україну. Під приціл ворога потрапив Київ.

У столиці було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сумщини

Вибухи в Києві

О 7:49 в Повітряних силах повідомили про рух ракети в напрямку Києва з південного сходу.

"Київ – в укриття", – написали в ПС о 7:52.

Через хвилину кореспонденти Суспільного повідомили, що у Києві пролунали вибухи. Сергій Попко, начальник КМВА, зазначив, що в місті працюють сили протиповітряної тривоги.

В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– написав він.

Невдовзі начальник КМВА повідомив, що в одному з районів столиці зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію,

– повідомив він о 8:12.

За його словами, інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.

Ближче 9 години ранку в КМВА надали додаткову інформацію щодо наслідків атаки ворога на столицю. Зазначається, що зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Там вказали, що уламки впали, попередньо, на територію підприємства. "Незначних пошкодженнь зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення уточнюються", – додали там.

Нагадаємо, що з самого ранку 28 листопада у кількох регіонах України пролунали вибухи. Зокрема їх чули в Кропивницькому. Також вони пролунали і в Одесі. Зокрема, вибухи чули в Рівному, зазначалося, що у місті зникло світло. Гучно було і в Луцьку.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.