У Києві та області пролунали вибухи: працює ППО

Україна перебуває під атакою "Шахедів". Увечері 1 березня вибухи пролунали у Києві, а згодом в області.

У столиці працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про вибухи у Києві та області

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:52, а в області – о 22:20.

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА в центральній частині Черкащини, курсом на Київщину та на півночі Черкащини, також курсом на Київщину.

У столиці на Оболоні працюють сили ППО. БпЛА курсом на центр міста. Перебувайте в укриттях!

– написав мер Кличко.

О 23:31 Київська ОВА також повідомила про роботу ППО у межах області.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що "Шахеди" увечері 1 березня атакували уже кілька регіонів.

Так, на Сумщині БпЛА влучив у приватний сектор та об'єкти критичної інфраструктури, а у Запоріжжі – у чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждала 31-річна жінка.

Також пролунали вибухи на Черкащині – працювала ППО.