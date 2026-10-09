У Києві пролунав вибух

Росія продовжує терор безпілотниками. У Києві увечері 9 жовтня пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Київ

О 22:48 Повітряні сили попередили Київ про реактивний БпЛА курсом на місто.

Під загрозою була Солом'янка, Печерськ, Дарниця.

Вибух у столиці пролунав о 22:51.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію біля бізнес-центру. Горить автівка. Екстрені служби прямують на місце,

– написав Кличко.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що 9 жовтня уже двічі було гучно в Івано-Франківську. Туди летіли реактивні БпЛА.

Також Росія атакувала Рівненщину. Постраждала багатодітна родина. Поранено 7 людей: 2 жінки, чоловік та 4 дитини. Будинок сім'ї суттєво пошкоджений.