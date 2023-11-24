За десять хвилин у Києві змінилася погода від хмар і граду до сонечка і веселки: видовищні фото

Удень 24 листопада кияни могли бачити град, дехто навіть устиг зняти його. 24 Канал покаже відео граду в столиці.

Погода 24 листопада в Києві дуже нестабільна. Буквально за десять хвилин кияни могли бачити і хмари, і сонце, і навіть град, передають кореспонденти 24 Каналу в столиці.

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У Києві пройшов град

Жителі столиці могли помітити, як швидко змінюється погода вдень у п'ятницю. Потепління і плюсова температура панували зранку, тож увесь сніг, який ще вчора всі фотографували, розтанув.

По обіді на горизонті зібралися хмари і почало накрапати. А близько 13:20 у Києві пройшов град.

Град у Києві 24 листопада: дивіться відео кореспондентів 24 Каналу

Він тривав зовсім недовго, але звук від падіння граду був досить гучним.

Град у Києві вкриває землю: дивіться відео

Буквально за кілька хвилин визирнуло сонечко.



Небо після граду в Києві / Фото кореспондентів 24 Каналу

А у місцевих пабліках почали з'являтися видовищні фото веселки.

Веселка після граду в Києві 24 листопада / Фото із соцмереж

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Яка погода у Києві зараз

Наразі в столиці сяє сонечко. Але будьте обережні: на 26 – 27 листопада прогнозують серйозне погіршення погоди в Києві та області. Буде рвучкий вітер і сильний сніг – у деяких районах Київщини може випасти до пів метра снігу. Через опади на дорогах може статися колапс, тож влада і ДСНС закликають не виїздити без потреби, а також не паркувати машини там, де вони можуть заважати. Також не можна ходити під деревами, дротами, рекламними конструкціями.