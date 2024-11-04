Негода вирує в Києві: сильний вітер валить дерева та зриває дахи
У Києві 4 листопада вирує потужний вітер. У різних районах столиці попадали дерева, в одному з районів зірвало дах будівлі.
Укргідрометцентр попереджав, що у столиці, як і в більшості областей, прогнозували перший рівень небезпечності, тобто жовтий, через потужні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, пише 24 Канал.
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Що відомо про наслідки потужного вітру в Києві
Через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських, рух транспорту перекрито,
– повідомила патрульна поліція Києва.
Станом на 9:28 там працювали відповідні служби.
У місцевих пабліках писали, що негода зносила паркани, огорожі та дахи кіосків.
Наслідки сильного вітру в столиці: дивіться відео
У телеграм-каналах Києва повідомили, що сильний вітер:
- зірвав дах поблизу метро Васильківська;
- повалив дерево на будинок на Березняках, гілками пошкодив газову трубу, що прокладена вздовж стіни;
- кинув дерево на вулиці Борщагівській, 210;
- дерево впало та ускладнило рух на провулку Ковальського, 20.
Біля метро Васильківська на будівлі зірвало дах: дивіться відео
Вітер повалив дерева у Києві: дивіться відео
Наслідки негоди в столиці / фото поліції та з телеграм-каналів
Згодом правоохоронці розповіли, що у столиці 4 листопада пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. Людей закликали:
- не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- триматись якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;
- прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.