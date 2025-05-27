У Києві хочуть перейменувати сквер на честь "Грузинського легіону": що відомо

У Києві пропонують перейменувати сквер у Святошинському районі на честь "Грузинського легіону". Цей підрозділ уже 11-й рік воює проти російської агресії на боці України.

Що відомо про перейменування скверу у Києві та яка думка киян щодо цієї ідеї – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про перейменування скверу у Києві

У застосунку Київ Цифровий з'явилося опитування щодо назви скверу у Святошинському районі. Ця озеленена територія розташована у межах будинку №9 на вулиці Вахтанга Кікабідзе.

У коментарі до опитування "Грузинський легіон" називають добровольчим військовим підрозділом, сформованим у 2014 році з громадян Грузії. Зазначається, що його бійці брали участь у боях за Київ і Київщину на початку повномасштабного вторгнення.

Станом на вечір 27 травня в опитуванні взяли участь понад 36 тисяч людей, і 79% з них висловилися за перейменування скверу на честь "Грузинського легіону".



У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування щодо перейменування скверу на честь "Грузинського легіону" / Скриншот 24 Каналу

Деякі ЗМІ писали, що "Грузинського легіону" нема в ЗСУ

На тлі цього опитування деякі ЗМІ вказали, нібито в Силах оборони "не існує "Грузинського легіону".

У відповідь на це лідер легіону, український військовослужбовець Мамука Мамулашвілі в коментарі 24 Каналу пояснив ситуацію, наголосивши, що першоджерелом наративів про "фейковість" підрозділу є російська пропаганда.

Варто наголосити, що тезу російської пропаганди щодо грузинського легіону підхопив у лютому 2025 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі в нібито причетності до протестів у країні, а також казав, що, мовляв, це "контролюється українською контррозвідкою".

Після цього в Головному управлінні розвідки Міноборони зауважили, що в його структурі "не існує підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон". Щодо Мамулашвілі в ГУР заявили, що він "не є українським військовослужбовцем та не отримує жодних завдань чи доручень від розвідки", а свій контракт із Міжнародним легіоном "припинив ще у квітні 2023 року та не поновлював його".

Саме цю інформацію взяли за основу деякі ЗМІ на тлі опитування щодо перейменування скверу у застосунку "Київ Цифровий", і почали вказувати, що буцімто "Грузинського легіону" не існує в структурі Сил оборони".

Мамука Мамулашвілі нагадав, що грузинських легіонерів – найбільше в Україні, й вони виконують величезну роботу в лавах різних структурних підрозділів ЗСУ.