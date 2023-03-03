У Києві горіла будівля Печерського райуправління поліції
Джерело:КМВА
Вночі у Києві спалахнула пожежа. Горіла будівля Печерського районного управління поліції.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Також розповіли про причину пожежі.
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Що відомо про пожежу в райуправлінні поліції
Пожежа сталася о 00:50 у триповерховій будівлі Печерського райуправління поліції. На місце одразу ж викликали ДСНС. Вогнеборці ліквідували пожежу.
На щастя, минулося без постраждалих. Поширення вогню та ускладнення не відбулося.
Ймовірна причина – виникнення аварійних режимів роботи в електромережі,
– зазначили у КМВА.
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Масштабна пожежа на СТО у Києві
Вранці 2 березня у Києві на проспекті Бандери виникла пожежа. Вогонь охопив місцеву станцію технічного обслуговування.
За інформацією ДСНС, на території заводу сталось загоряння в боксі станції технічного обслуговування. Рятувальники оперативно та ліквідували вогонь на площі 100 квадратних метрів.
На щастя, жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.