Водія довелося вирізати: у Києві сталася серйозна ДТП за участю вантажівки та іномарки

Серйозна аварія сталася у Києві на Солом'янській площі 17 липня. Вантажівка буквально розтрощила легковик.

За повідомленнями свідків, саме легковий автомобіль Skoda влетів у MAN. Однак як все було насправді – з'ясовуватиме слідство.

До теми Серія ДТП на румунській трасі: зіткнулися 55 авто – багато постраждалих

Аварія на Солом'янській 17 липня: що відомо

За свідченнями очевидців, легковик Skoda влетів у вантажівку MAN.

Це сталося в Києві на Солом'янській площі в обідню пору 17 липня.

Люди бачили на місці події багато уламків і щонайменше одного травмованого, якого забирали медики на ношах.

Поліція та працівники ДСНС оперативно прибули на площу до місця аварії.



Аварія сталася на Солом'янській 17 липня / Фото "Київ Оперативний"

Згодом стало відомо, що водія легковика після зіткнення затисло у салоні. Його визволяли надзвичайники.



Водія затисло в салоні, його довелося витягувати рятувальникам / Фото "Київ Оперативний"

Інші резонансні ДТП 17 липня:

Вночі на Рівненщині перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав. Постраждали 16 людей.

На Луганщині перевернулася маршрутка із людьми, також було багато постраждалих.

20-річна дівчина загинула в аварії у Києві, водія взяли під варту на 2 місяці.

На автодорозі Н-02 Львів – Тернопіль унаслідок зіткнення з вантажівкою загинули 2 пасажирів легковика.

Дивіться також Падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині: відео з місця катастрофи