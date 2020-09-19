У Києві ввечері 13 вересня на студентів, що відпочивали у дворику, напали невідомі. Вони побили дівчину та хлопця через підозру приналежності до ЛГБТ-спільноти. Крім того, ймовірна нападниця розповіла про свої "здобутки" в інстаграмі.

Як розпочалась бійка

Студенти відпочивали у дворику, поруч сиділа компанія з 10 – 15 людей. Про це розповіла одна з постраждалих Лілія Луцак в інстаграмі.

Читайте також Донька-підліток зізналася мамі, що вона лесбійка: неочікувана реакція у відео

За словами студентки, спочатку усе було мирно, вона познайомилась із дівчинкою з протилежної компанії.

Ми дружньо поговорили. Розповіли хто ми, де навчаємось. Насторожила лише одна кинута цією дівчинкою, немовби жартома, фраза: "Я прийшла на розвідку",

– зазначила постраждала.

Як розповіла Луцак, пізніше інша дівчина звернула увагу на компанію. Вона підійшла і почала лупцювати Лілію.

Дівчину побили через приналежність до ЛГБТ-спільноти

Наступного дня після побиття Луцак виставила фото із синяком під оком в мережу. Світлину помітила нападниця, на своїй сторінці вона "похизувалась" тим, як побила дівчину через те, що вона належить до ЛГБТ-спільноти.



Постраждала дівчина / Фото Лілії Луцак



Ймовірна нападниця / Фото з інстаграму

Постраждала не приховує, що є бісексуалкою, проте того дня сиділа у дворику з хлопцем. До речі, за словами Луцак, його теж побили хлопці з іншої компанії.

У коментарі "Громадському" постраждалі розповіли, що написали заяву до поліції, але за цей час вона вже встигла загубитись. Пізніше вони звернулись до поліції Ірпеня, там пообіцяли направити справу до столичної прокуратури. Правоохоронці запевнили, що перекваліфікують статтю на порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Крім цього, постраждала розповіла, що знайшла переписку нападниці у телеграм-спільноті "Протидія ЛГБТ". А також Луцак показала скриншот листування нападниці з друзями про бійку.



Листування нападниці у телеграм-спільноті / Скриншот Лілії Луцак



Листування нападниці з подругою / Скриншот Лілії Луцак