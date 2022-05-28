У Києві створили квітник, присвячений легендарному літаку "Мрія"
Джерело:телеграм КМДА
Російські окупанти знищили легендарний літак "Мрія", однак українці всіляко продовжують його життя. Від так, у Києві створили квітник, присвячений гордості вітчизняної авіації Ан-225.
Квітник присвячений українській "Мрії"
Композицію так і назвали – "Літак "Мрія". Над її створенням цілий тиждень працювали спеціалісти Деснянського комунального підприємства по утриманню зелених насаджень.
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Ця робота зображає легендарний літак та символічний напис – "З Мрією в серці". Він немов повідомляє – що б не робили російські загарбники та скільки б усього не зруйнували, українську мрію та віру у перемогу їм не подолати.
Загалом тематичний квітник розташувався на площі 85 квадратних метрів. Для композиції використали майже 2 тонни декоративної кам'яної крихти та аж 10 тисяч квітів різних сортів. Серед них – колеуси, чорнобривці, бегонії, ценерарії та агератуми.
Квітник, присвячений літаку "Мрія" / Фото з телеграму КМДА
Це – лише початок
Клумба, присвячена "Мрії", стане однією з більше ніж 30 патріотичних квітників, які створять у столиці до Дня Києва. Усі вони будуть присвячені героїчній боротьбі України з російськими агресорами.
До слова, першою у цьому проєкті стала квіткова композиція за мотивами найпопулярнішої марки "Укрпошти" – тієї самої з "русским военный кораблем". Барвисте панно розміром 14 на 4,5 метра створили з кількох тисяч квітів поблизу станції метро "Лівобережна". Цим займалися співробітники КП УЗН Дністровського району Києва.
Композиція за мотивами вже легендарної марки / Фото з телеграму КМДА
Що відомо про знищення Ан-225 "Мрія"
- Російські окупанти потрощили "Мрію" ще у перші дні повномасштабного вторгнення до України – 27 лютого. Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі, що на Київщині. У літак влучили ракетою.
- Варто зауважити, що Ан-225 – це найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, тож він не просто так був легендою та гордістю української авіації.
- Після удару вціліла лише частина деталей літака – деякі двигуни, елементи крила, стійки шасі. В ДП "Антонов" сподіваються, що "Мрію" можна буде відновити, однак це потребуватиме величезних грошей та тривалого часу.
- Також там заявляли, що новий АН-225 повинен буде відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності.
- Нещодавно про намір побудувати нову "Мрію" заявив президент України Володимир Зеленський. Він хоче присвятити цей проєкт льотчикам, які загинули за майбутнє вільної та мирної держави.
- Зауважимо, що днями у мережі розповсюдили відео, в якому з аеропорту у Гостомелі вивозять те, що залишилося від зруйнованого літака. Почали ширитися чутки, що їх нібито везуть на металолом та утилізацію. Однак, у ДП "Антонов" це спростували.
- Українці не припиняють прославляти свою "Мрію" та вірять у її відродження. А поки що вони намагаються зберегти пам'ять про неї різноманітними способами. Так, "Укрпошта" у червні випустить нову марку, присвячену Ан-225, а співачка записала трек, у якому згадала про літак.
Докладніше – інтерв'ю з колишнім пілотом "Мрії" Дмитром Антоновим: дивіться відео