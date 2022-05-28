У Києві створили квітник, присвячений легендарному літаку "Мрія"

28 травня 2022 , 10:08
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм КМДА

Російські окупанти знищили легендарний літак "Мрія", однак українці всіляко продовжують його життя. Від так, у Києві створили квітник, присвячений гордості вітчизняної авіації Ан-225.

Квітник присвячений українській "Мрії"

Композицію так і назвали – "Літак "Мрія". Над її створенням цілий тиждень працювали спеціалісти Деснянського комунального підприємства по утриманню зелених насаджень. 

Читайте також Великі втрати росіян на Півдні та відсутність надії на переговори: основне за 94 день війни

Ця робота зображає легендарний літак та символічний напис – "З Мрією в серці". Він немов повідомляє – що б не робили російські загарбники та скільки б усього не зруйнували, українську мрію та віру у перемогу їм не подолати. 

Загалом тематичний квітник розташувався на площі 85 квадратних метрів. Для композиції використали майже 2 тонни декоративної кам'яної крихти та аж 10 тисяч квітів різних сортів. Серед них – колеуси, чорнобривці, бегонії, ценерарії та агератуми. 

Квітник, присвячений літаку "Мрія" / Фото з телеграму КМДА

 

Це – лише початок

Клумба, присвячена "Мрії", стане однією з більше ніж 30 патріотичних квітників, які створять у столиці до Дня Києва. Усі вони будуть присвячені героїчній боротьбі України з російськими агресорами. 

До слова, першою у цьому проєкті стала квіткова композиція за мотивами найпопулярнішої марки "Укрпошти" – тієї самої з "русским военный кораблем". Барвисте панно розміром 14 на 4,5 метра створили з кількох тисяч квітів поблизу станції метро "Лівобережна". Цим займалися співробітники КП УЗН Дністровського району Києва. 

Композиція за мотивами вже легендарної марки / Фото з телеграму КМДА

 

Що відомо про знищення Ан-225 "Мрія"

  • Російські окупанти потрощили "Мрію" ще у перші дні повномасштабного вторгнення до України – 27 лютого. Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі, що на Київщині. У літак влучили ракетою.
  • Варто зауважити, що Ан-225 – це найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, тож він не просто так був легендою та гордістю української авіації. 
  • Після удару вціліла лише частина деталей літака – деякі двигуни, елементи крила, стійки шасі. В ДП "Антонов" сподіваються, що "Мрію" можна буде відновити, однак це потребуватиме величезних грошей та тривалого часу. 
  • Також там заявляли, що новий АН-225 повинен буде відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності. 
  • Нещодавно про намір побудувати нову "Мрію" заявив президент України Володимир Зеленський. Він хоче присвятити цей проєкт льотчикам, які загинули за майбутнє вільної та мирної держави. 
  • Зауважимо, що днями у мережі розповсюдили відео, в якому з аеропорту у Гостомелі вивозять те, що залишилося від зруйнованого літака. Почали ширитися чутки, що їх нібито везуть на металолом та утилізацію. Однак, у ДП "Антонов" це спростували
  • Українці не припиняють прославляти свою "Мрію" та вірять у її відродження. А поки що вони намагаються зберегти пам'ять про неї різноманітними способами. Так, "Укрпошта" у червні випустить нову марку, присвячену Ан-225, а співачка записала трек, у якому згадала про літак. 

Докладніше – інтерв'ю з колишнім пілотом "Мрії" Дмитром Антоновим: дивіться відео

 

Автор: Софія Гусєва