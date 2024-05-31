У Києві була тривога через "Шахеди", працювали сили ППО
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 03:20 уночі 31 травня. До столиці наближався щонайменше один "Шахед".
На цей час тривога тривала також у Київській області. Атака "Шахедами" розпочалася ще о 21 годині попереднього дня, 30 травня.
Днем раніше Удар по критичній інфраструктурі Харкова, вибухи на Хмельниччині: що відомо про атаку 30 травня
Атака "Шахедів" 31 травня: що відомо про загрозу для Києва
У Київській області повітряну тривогу оголосили о 02:42, у Києві трохи пізніше – о 03:19. Повітряні сили повідомили про загрозу атаки "Шахедами" для регіону. Монітори при цьому уточняли, що мовиться тільки про один дрон.
Київська обласна військова адміністрація проінформувала жителів Київщини о 03:24, що зафіксовано рух ворожих БпЛА.
У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– мовиться у повідомленні.
Влада закликала людей подбати про власну безпеку та залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Відбій оголосили о 03:37.Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Про початок атаки дронами-камікадзе Повітряні сили написали о 20:54 у переддень – 30 травня. Окупанти запустили "Шахеди" з напрямку Запорізької області. Усю хронологію подій вечірньо-нічної атаки читайте за цим посиланням.