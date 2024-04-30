У Києві з вікна багатоповерхівки одночасно випали дві людини
У Деснянському районі Києва з вікна випали чоловік і жінка. Від отриманих травм вони загинули на місці.
Як пишуть у мережі, трагедія сталася на вулиці Каштановій на Троєщині. У коментарі 24 Каналу у пресслужбі поліції Києва підтвердили трагічний інцидент.
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Чоловік та жінка випали з вікна багатоповерхівки
У коментарі в пресслужбі Києва підтвердили, що дійсно 30 квітня з вікна багатоповерхівки у Деснянському районі випали чоловік та жінка. Свідки відразу викликали швидку, однак медики лише констатували смерть. Від отриманих внаслідок падіння травм чоловік та жінка загинули відразу.
Наразі на місці працюють поліцейські та слідчі, які встановлюють всі деталі та причини інциденту.
За попередньою інформацією, загибла жінка була 1996 року народження, а чоловік – 1985 року народження.
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