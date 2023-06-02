У Києві чути вибухи: працює ППО

Україна 2 червня знову під нічною атакою росіян. В областях оголосили повітряну тривогу. Вибухи чули в Києві.

Про роботу ППО повідомили в КМВА. Людей закликають перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

Важливо Знову ймовірність запуску ракет: по Україні ширяться тривоги

Роботу ППО не можна знімати за жодних умов. Будь-яке фото чи відео, де є локація чи прив'язка до місця моментально опиниться у російських пабліках. Ця інформація лише допоможе ворогу скорегувати вогонь. Ба більше, за таку зйомку можна отримати до 8 років в'язниці.

Україна – знову під атакою

Майже по всій Україні вночі 2 червня знову оголосили повітряну тривогу. Росіяни здійснюють комбіновану атаку: запускають дрони та ракети.

У Київській ОВА повідомили про підвищену загрозу ударів з повітря в регіоні. Також про загрозу повідомляла Черкаська ОВА.

За інформацією моніторингових груп, росіяни запустили ракети з Ту-95 з району Каспію. Разом з цим окупанти застосовують "Шахеди".

Глава ОП Андрій Єрмак попереджав, що ігнорувати тривогу не можна.

Зазначимо, що минулої ночі Київ також був під ракетною атакою. Росіяни запускали 10 "Іскандерів", які ППО збила. Проте уламки пошкодили поліклініку, будинки та кафе.

На жаль, загинули 2 жінки та 9-річна дівчинка. Вони бігли до укриття, але воно виявилось зачиненим.