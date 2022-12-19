У Києві відкриють станції метро, закриті з початку вторгнення Росії
Джерело:Віталій Кличко
У Києві відкриють дві станції метрополітену, які були закриті від початку повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".
Віталій Кличко повідомив, що станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" відкриють у вівторок, 20 грудня. Також столичний мер підкреслив, що між станціями будуть відкриті переходи.
До речі Після атаки дронами Київ залишився без тепла: Кличко розповів, чи вдалося відновити котельні
Кличко нагадав, що ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії.
"Хрещатик" працюватиме на один вестибюль
У КМДА повідомили, що станція "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик. Вестибюлі з виходами до вулиць Інститутської та Городецького залишаються зачиненими.
Працюватимуть станції у такому графіку:
- "Хрещатик" із 5:40 до 21:35
- "Майдан Незалежності" із 5:38 до 21:38.
Наразі залишаються зачиненими дві станції червоної лінії це – "Дніпро" та "Гідропарк".
У Києві закривали метро через атаку Росії
У п'ятницю, 16 грудня, столична влада вимушено закрила метро через масовану ракетну атаку. Росія вдев'яте масовано обстріляла Україну, випустивши понад 70 ракет. Відразу 40 ракет летіли на Київ.
Через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії метро в Києві не курсувало 16 грудня. Уже в суботу, 17 грудня, роботу метрополітену відновили.
Росія знову атакувала Київ
- Росія у ніч з 18 на 19 грудня атакувала Україну дронами-камікадзе. Ціллю росіян став Київ та область, де вибухи лунали декілька разів протягом ночі.
- Росія спрямувала на Київ 20 "шахідів", 15 з яких було збито. Всього українські військові знищили 30 "шахідів".
- Віталій Кличко інформував, що кілька вибухів пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Унаслідок атаки Росії відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
- У Київській області пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, 3 людей поранені.