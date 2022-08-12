Перераховували гроші в бюджет росії: в Україні заблокували фірму зі структури "газпрому"
Джерело:СБУ
У Києві діяло підприємство, яке продавало російські нафтопродукти. Воно отримувало мільйонів гривень і сплачувало податки для росії.
Про це розповіли у Службі безпеки України. Зазначили, що підприємство продавало російські нафтопродукти та входило до структури кремлівського монополіста "газпром нєфть".
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Власники "газпрому" становлять найближче оточення вищого військово-політичного керівництва окупантів.
Продав у промислових масштабах
СБУ встановила, що київське підприємство перераховувало частину прибутків до федерального бюджету росії, з якого і фінансують війну проти України. Згідно з висновками слідчих, керівники "київської філії газпрому" налагодили продаж у промислових масштабах.
За продаж сировини податки платили у росію / Фото СБУ
Паливно-мастильні матеріали застосовували для техобслуговування транспорту. Їх продавали насамперед афілійованим фірмам та клієнтам з тіньового ринку.
Готову продукцію отримували від своїх "бізнес-партнерів" з росії та зберігали на власних великогабаритних складах,
– зазначили в СБУ.
Що буде з конфіскованим паливом
Працівники СБУ під час обшуків знайшли та конфіскували понад 27 тонн російських мастил. Їх зберігали у посудинах з логотипами "газпрому". Вартість палива становить майже 10 мільйонів гривень. Його передадуть для Збройних Сил України.
Підприємство, що працювало з росією / Фото СБУ
Проти компанії відкрили кримінальне провадження за статтею у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Наразі встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності.
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