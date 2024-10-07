Росія здійснила ракетну атаку на Україну. Ворог вдарив по столиці "Кинджалом". У Києві працювала ППО.

Вранці по Україні була оголошена тривога через зліт МіГ-31К, яка тривала приблизно пів години. За даними моніторингових каналів, окупанти випустили по Києву та Старокостянтинову десь до трьох "Кинджалів".

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Наслідки ракетного удару по Києву

Близько 08:30 у Києві пролунала серія вибухів. У КМВА зазначили, що ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Внаслідок ракетної атаки в трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків – в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському.

В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. Виникла пожежа в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламка. Її ліквідували.

В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території.

У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території.

Попередньо, минулося без постраждалих і руйнувань. "Усі повітряні цілі були успішно знищені", – зазначили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, що вночі столиця також відбивала атаку "Шахедів". Російські дрони заходили на Київ хвилями та з різних напрямків. Повітряну тривогу у столиці протягом ночі оголошували тричі. Загалом вона тривала понад 2 години. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені.