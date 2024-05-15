У Києві вводили екстрені відключення світла, – ДТЕК

Ситуація в енергосистемі України залишається вкрай складною. У зв'язку із значним дефіцитом електроенергії, в Києві запроваджували екстрені відключення світла.

Зауважимо, що під час екстрених відключень, графіки відключень світла – не діють. Енергетики закликають всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію.

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Зберігається значний дефіцит електроенергії

У ДТЕК повідомили, що в Києві запроваджували екстрені відключення світла.

Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів,

– зауважили там.

На щастя, тривали вони недовго і завдяки титанічній роботі наших енергетиків екстрені відключення було скасовано уже через 10 хвилин після їх введення.

"Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано", – повідомили в ДТЕК.

Енергетики закликають споживачів заощадливо використовувати електроенергію, адже ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.

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