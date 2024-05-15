У Києві вводили екстрені відключення світла, – ДТЕК
Джерело:ДТЕК
Ситуація в енергосистемі України залишається вкрай складною. У зв'язку із значним дефіцитом електроенергії, в Києві запроваджували екстрені відключення світла.
Зауважимо, що під час екстрених відключень, графіки відключень світла – не діють. Енергетики закликають всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію.
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Зберігається значний дефіцит електроенергії
У ДТЕК повідомили, що в Києві запроваджували екстрені відключення світла.
Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів,
– зауважили там.
На щастя, тривали вони недовго і завдяки титанічній роботі наших енергетиків екстрені відключення було скасовано уже через 10 хвилин після їх введення.
"Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано", – повідомили в ДТЕК.
Енергетики закликають споживачів заощадливо використовувати електроенергію, адже ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.
Відключення світла в Україні: що відомо
- 14 травня по всій Україні ввели графіки аварійних відключень. Причиною є значний дефіцит потужності в енергосистемі. Відключення запровадили з 21:00 до 00:00.
- Згодом у YASNO повідомили, що Укренерго вводить екстрені відключення у Києві та Дніпропетровській області. Представники компанії наголосили, що це вимушений захід.
- Вже на ранок 15 травня в Україні знову було введено аварійні відключення світла. Вони діяли з 6:40 до 9:00. Втім, для промислових споживачів такі графіки будуть діяти протягом всієї доби.