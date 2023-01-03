У Києві все ще діють екстрені відключення світла, а в області їх вже скасували

У Києві триває складна ситуація зі світлом. Так, 3 січня у столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Екстрені відключення пов’язані з російською атакою 2 січня. Однак ситуація в Київській області зовсім інша.

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Так, через нову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва у місті вимушені застосувати екстрені відключення.

Наразі енергетики роблять все, щоб найближчим часом відновити графіки стабілізаційних відключень у столиці.

А от у Київській області екстрені відключення скасували. У ДТЕК радять не вмикати всі прилади одночасно, як тільки з’явиться світло. Через це можуть статись аварії.



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