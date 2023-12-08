У Києві низку станцій метро закрили на ремонт: люди шикуються в черги до автобусів

У Києві на ремонт закрили одразу кілька станцій метрополітену. Тож наземний транспорт перевантажений.

Наземний транспорт столиці не справляється із навантаженням. Люди шикуються в черги до автобусів.

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У столиці перевантажені автобуси

Невдовзі у столиці розпочнеться година пік. Місцеві журналісти повідомляють, що наразі транспорт перевантажений і люди вишиковуються в черги до автобусів. Однак поки що транспортного колапсу в місті немає.

Місцева влада заявила, що організує дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська". Вони повинні запрацювати впродовж кількох годин.

Кілька станцій терміново закрили: що трапилося у Києві

Раніше рух поїздів обіцяли припинити із 9 грудня. Однак на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" трапився прорив і вода вийшла на колії, тож Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА терміново закрила деякі станції.

У КМВА повідомили, що з міркувань безпеки пасажирів рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" — "Деміївська" зупинено.

Отже, наразі закриті такі станції метро:

"Деміївська",

"Голосіївська",

"Васильківська",

"Виставковий центр",

"Іподром",

"Теремки".

Рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Однак закриті станції працюватимуть в режимі укриття.