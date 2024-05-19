Запрацював перший рекрутинговий центр ССО у Києві

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр Сил спецоперацій ЗСУ. Розпочав свою роботу він в суботу, 18 травня.

Про це розповіли у пресслужбі ССО. Там розкрили деталі того, де розташований і чим займатиметься цей центр.

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Перший рекрутинговий центр Сил спецоперацій ЗСУ

В пресслужбі зазначили, що від 18 травня охочі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн.

Зазначається, що рекрутинговий центр ССО – це консультації щодо підготовки, забезпечення та умов проходження служби в ССО та допомога у підборі військової спеціальності.

Крім цього спецпризначенці обіцяють повне юридичне супроводження в оформленні під час вступу на службу.

Перший рекрутинговий центр ССО у Києві розташований за адресою Оболонська набережна, 7 корпус 1. Він працюватиме з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00.

Також можна звернутися за номером телефону 0 800 357 174.

Ми прагнемо мати у лавах ССО професіоналів. Саме тому наші фахівці будуть ретельно вивчати досвід кожного рекрута, і після цього пропонувати претендентам посади, яким вони, на наше переконання, відповідають якнайкраще. Одна з переваг ССО – це "людське обличчя" роду військ. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб людина розвивалася у війську, спираючись на свої цивільні навички та вподобання. Серед інших переваг ССО – якісне забезпечення,

– сказав керівник рекрутингового центру Віктор Шевченко для Укрінформу.

Зазначається, що рекрутери, які працюватимуть з потенційними кандидатами, – це переважно сержанти та офіцери, які мають досвід участі в бойових діях, а також навички роботи у сфері рекрутингу.

У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО / Фото 24 Канал

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