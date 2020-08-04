З вересня у Києві може запрацювати "соціальне таксі". Спочатку воно перевозитиме 170 дітей з інвалідністю, а потім проєкт планують розширити. Загалом перевезення у спецтранспорті в Україні потребують 8 тисяч людей.

Якщо "соціальне таксі" або "інватаксі для дітей з інвалідністю" буде ефективне, то ним зможуть користуватись всі люди, які цього потребують, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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Транспортувати дітей з інвалідністю у звичайному громадському транспорті не найлегше заняття. Для таких завдань у нас вже працює соціальний транспорт, який обладнаний для перевезень людей на візках. Але Київ поки що покривається не повністю,

– розповіла Марина Хонда.

За її словами, у столиці близько 8 тисяч людей з інвалідністю потребують спеціального транспорту. Щороку ця кількість зростає. Чиновниця каже, що "соціальне таксі" розв'яже цю проблему, хоча пілотний проєкт таксі планує перевозити всього 170 людей.

Скільки людей з інвалідністю перевозить спеціальний транспорт в Україні