Спочатку обміняли, а потім знову взяли у полон: у Києві засудили бойовика з квазіреспубліки
У Києві засудили загарбника, який виявився зрадником та працював на російського ворога. Він є уродженцем Донеччини та брав участь у незаконних збройних формуваннях.
Зрадника Руслана Вяльшина визнали винним на закритому засіданні суду. Відомо, що 27 липня 2022 року чоловік добровільно прибув до "військового комісаріату ДНР" і написав заяву, що хоче мобілізуватися.
Важливо Штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк: в Україні засудили проросійського бойовика
У Києві засудили бойовика з квазіреспубліки
Як стало відомо, зрадника призначили стрілком ворожого батальйону. Він отримав військову форму російського зразка, автомат Калашникова, 4 магазина і 120 патронів. Потім чоловіка відвели на позиції в селі Марʼїнка Донецької області.
Протягом двох місяців зрадник служив на цій позиції. Наприкінці серпня він передислокувався до сусіднього села Олександрівка.
У вересні зловмисник потрапив у полон. До речі, у 2018 році чоловіка неодноразово затримували і судили за участь у терористичній організації. Тоді його засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Однак 27 грудня 2019 року президент України помилував чоловіка, щоб обміняти його на громадян, які перебувають у полоні РосіїДо речі! До лав квазіреспубліки зрадник долучився ще у 2015 році – підписав контракт про проходження служби у так званій "Народній міліції".
Що тепер загрожує зраднику
У лютому 2023 року Святошинський райсуд Києва призначив зраднику 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Зрадника Руслана Вяльшина визнали винним / Скриншот з відео
В Україні судять бойовиків
- Нещодавно Галицький районний суд Львова виніс вирок 32-річному контррозвіднику СБУ Сергію Говорусі. Слідчі встановили, що чоловік допомагав ворогові.
- Також в Україні засудили бойовика, який потрапив у полон до українських військових. Окупант воював на стороні Росії та штурмував Рубіжне й Сєвєродонецьк.
- Окрім цього, ще 4 бойовиків терористичних організацій засудили до реальних строків ув’язнення. Їм загрожує від 10 до 15 років.