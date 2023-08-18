Їздив на велосипеді й стріляв у собак: у Києві поліція затримала зловмисника

У патрульній поліції Києва 18 серпня повідомили, що правоохоронці затримали лиходія, що знущався з тварин. Зокрема, чоловік їздив на велосипеді й стріляв у місцевих собак.

Це сталося у Голосіївському районі української столиці. Наразі правоохоронці ведуть роботу з чоловіком, щоб дізнатися всі деталі та покарати його за злочини.

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У Києві затримали чоловіка, що знущався з тварин

Правоохоронці наголосили, що до них надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік роз'їжджає на велосипеді з пістолетом та стріляє у місцевих собак. Поліції також надали детальний опис лиходія та його транспортного засобу.



У Києві затримали чоловіка, що стріляв по собаках / Фото патрульної поліції Києва

Згодом, прибувши на місце подій, поліцейські стали обстежувати прилеглу територію. Вже незабаром вони помітили схожого за показаннями чоловіка.

44-річний громадянин зізнався, що це він стріляв у тварин. Та пояснив, що таким чином намагався захиститися від них,

– розповіли правоохоронці.



По собаках чоловік стріляв з пістолета / Фото патрульної поліції Києва

Наостанок правоохоронці наголосили, що на місце події також прибула слідчо-оперативна група поліції. Саме вона надасть правову кваліфікацію діям затриманого.

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