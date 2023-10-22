На блокпосту в Києві збили військового: поліція повідомила водієві про підозру

Водію, який збив військового на блокпосту у Києві, повідомили про підозру. Відомо, що водій, який вчинив наїзд, був у тверезому стані.

У ніч проти 22 жовтня у Києві чоловік на смерть збив військовослужбовця на блокпосту. У поліції заявили, що йому вже повідомили про підозру.

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Розслідування справи триває

Відомо, що керманича, який збив військового, вже затримали. Драгер показав, що на момент вчинення ДТП водій був тверезим.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час дорожнього руху (частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

У поліції повідомили, що вже вручили чоловікові підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про смертельне ДТП у Києві

Аварія сталась близько 00:30 22 жовтня – водій автомобіля Honda рухався під час туману і коли побачив попереду вантажний автомобіль, то різко загальмував, не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху. Там він здійснив наїзд на військовослужбовця.

Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпості. На жаль, він помер на місці події.

Водія 1978 року народження затримали одразу у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Варто зазначити, що ДТП трапилась вже під час дії комендантської години. Водій поспішав і хотів встигнути у місце призначення до її початку. Наразі у поліції немає інформації щодо того, чи була в нього перепустка.

Зазначимо, що також поліція розшукує свідків нападу на військовослужбовця у Шевченківському районі Києва. Інцидент трапився ввечері 19 жовтня – лікарі звернулися до поліції з повідомленням про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали йому три ножові поранення.

Наразі військовослужбовець у госпіталі. У Нацполіції закликають свідків події зателефонувати на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-0.