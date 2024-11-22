Згідно з рішенням суду, за такі дії щодо тваринки її ув'язнять. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Дивіться також На конефермі на Дніпропетровщині згоріли 140 свійських тварин

У Києві жінка викинула кота з вікна

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 56-річній киянці у жорстокому поводженні з котом, що призвело до загибелі тварини, вчинене активним способом.

Суд визнав її винною у жорстокому поводженні з котом, що призвело до його загибелі та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік,

– йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, у суді довели, що у вересні 2024 року жінка в стані алкогольного сп’яніння викинула з вікна квартири свого кота на прізвисько "Персик". Внаслідок падіння тварина, яка прожила у власниці 18 років, померла від отриманих травм.

"Зазначені події відбувались вдень, внаслідок чого свідками жорстокого поводження стали сусіди та випадкові перехожі. У суді жінка свою вину визнала повністю та розкаялась", – додали у пресслужбі Київської міської прокуратури.

До слова, у вересні під час моніторингу мережі поліцейські виявили факт жорстокого поводження з твариною у Рівненській області. Чоловік прив'язав собаку до мотоцикла та тягнув його по дорозі. Попередньо відомо, що тварина жива.