Падіння жінки на станції метро "Контрактова площа" у Києві: поліція розповіла деталі

У київському метро на станції "Контрактова площа" ввечері 13 червня жінка впала під потяг. У поліції розповіли деталі інциденту і стан потерпілої.

У київській поліції наголосили, що правоохоронці столичної підземки з'ясовують обставини падіння пасажирки під потяг метрополітену.

До теми На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг

Що сказали у поліції про падіння жінки у метро в Києві

У поліції Києва розповіли, що надзвичайна подія відбулась 13 червня близько о 20:40 на станції метро "Контрактова площа". За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час, коли прибував потяг.

Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу – її з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу,

– сказали правоохоронці.

Поліцейські зазначили, що ця подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень управління поліції у метрополітені. Правоохоронці ще встановлюють всі обставини цієї події.

Що писали про інцидент в метро на "Контрактовій площі"

У мережі незадовго до 21 з'явилася інформація, що у київському метро на синій гілці жінка впала на колію, коли прибував потяг. На одному з відео водій закликав пасажирів потягу, під який впала киянка, не відчиняти двері.

Пізніше у КМДА підтвердили потрапляння жінки під потяг. Через трагедію станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" були зачинені на вхід для пасажирів.

У КМДА також зазначали, що рух поїздів на лінії організовувався від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра". Станом на 21:18 рух поїздів синьою лінією було відновлено.

Раніше на станції метро "Дніпро" у Києві сталося загоряння на колії, що привело до екстреної зупинки руху на червоній гілці. Технічна зупинка тоді нібито тривала 4 хвилини – з 20:08 до 20:12.

Очевидці також публікували відео, на яких можна побачити дим, що підіймається над колією. Офіційно, що сталося на станції "Дніпро" поки що не повідомляли.