Скандал у Києві: жінку не впустили до укриття одного зі столичних готелів

У понеділок, 25 березня, у Києві не одноразово оголошували сигнал повітряної тривоги. Під час можливої атаки балістичними ракетами, місцеву жительку Катерину Смачило не пустили до бомбосховища готелю Radisson Blu.

Після того, як жінка стикнулася із відмовою, вона одразу написала заяву в поліцію. Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що машина Катерини була припаркована одразу біля готелю Radisson Blu, тому одразу після сигналу повітряної тривоги жінка вирушила до найближчого укриття, яке розташоване в готелі.

Там жінка стикнулася із відмовою адміністрації на прохання впустити її до укриття. Одразу після цього жінка викликала поліцію та написала заяву на готель.

Згодом, після того, як справа набула розголосу в соцмережах, представники готелю попросили у жінки її номер телефону, щоб зв'язатися і пояснити, чому їй відмовили.

Також на сторінці Radisson Blu було опубліковано звернення, де намагалися пояснити, чому виникла така ситуація.

Наше укриття — це місце, де ми всі можемо відчувати себе безпечно в разі повітряної тривоги. Але є одне правило, яке ми завжди дотримуємося: коли укриття переповнене, пріоритет мають гості. Ми завжди стежимо, щоб перш за все у безпечному місці були ті, хто у нас в гостях,

– заявили на сторінці готелю у сецмережі.

Катерина відреагувала на це повідомлення та заявила, що ця думка не відповідає закону. Жінка вважає, що адекватність та совість повинні бути пріоритетом для всіх, і закликає бізнес та людей дотримуватися цих принципів.

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