У Києві на жвавій дорозі загорілося авто: вогонь машину знищив повністю – фото, відео
У Києві в історичному районі Троєщина загорівся автомобіль. Це сталося на жвавій дорозі вранці 11 липня.
Авто загорілося в Києві: подробиці
За інформацією ресурсу "Київ оперативний". інцидент трапився на з’їзді з Північного мосту. dtp.kiev.ua додає, що авто загорілося на розі вулиць Градинської та Радунської.
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Також у мережі опублікували фото та відео пожежі. На кадрах видно як власник машини та інші водії, що проїзжали повз, намагаються загасити вогонь з допомогою вогнегасників. Рух на дорозі у цей час є доволі жвавим.
У Києві на Троєщині на трасі загорілося авто: відео
Згодом на місце прибули рятувальники ДСНС і ліквідували пожежу. Але до цього часу машина вигоріла дощенту.
Причина займання
Журналісти уточнюють, що автомобіль почав палати прямо під час руху.
Додамо, що в авто встановлено газове обладнання. Тому правоохоронці вирішили не ризикувати та перекрили дорогу.
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Авто загорілося під час руху в Києві: дивіться відео
Місце займання авто на Троєщині в Києві / Карта