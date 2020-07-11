У Києві в історичному районі Троєщина загорівся автомобіль. Це сталося на жвавій дорозі вранці 11 липня.

Авто загорілося в Києві: подробиці

За інформацією ресурсу "Київ оперативний". інцидент трапився на з’їзді з Північного мосту. dtp.kiev.ua додає, що авто загорілося на розі вулиць Градинської та Радунської.

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Також у мережі опублікували фото та відео пожежі. На кадрах видно як власник машини та інші водії, що проїзжали повз, намагаються загасити вогонь з допомогою вогнегасників. Рух на дорозі у цей час є доволі жвавим.

У Києві на Троєщині на трасі загорілося авто: відео

Згодом на місце прибули рятувальники ДСНС і ліквідували пожежу. Але до цього часу машина вигоріла дощенту.

Причина займання

Журналісти уточнюють, що автомобіль почав палати прямо під час руху.

Додамо, що в авто встановлено газове обладнання. Тому правоохоронці вирішили не ризикувати та перекрили дорогу.

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Авто загорілося під час руху в Києві: дивіться відео

Місце займання авто на Троєщині в Києві / Карта