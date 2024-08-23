У Києві на Троєщині підпалили чотири авто: деякі з них, ймовірно, належать військовим
У Деснянському районі Києва вночі проти 23 серпня підпалили чотири машини. За попередньою інформацією, деякі з них можуть належати військовим.
Інцидент трапився на проспекті Червоної Калини. У пресслужбі поліції 24 Каналу підтвердили горіння чотирьох автомобілів, однак зауважили, що наразі правоохоронці ще з'ясовують всі подробиці.
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Що відомо про інцидент
Вночі у Деснянському районі на проспекті Червоної Калини зайнялись 4 автівки. У поліції повідомили, що наразі на місці події працює поліція. Згодом правоохоронні органи нададуть детальнішу інформацію.
Тим часом телеканал Київ пише, що одна з машин нібито належала військовим.
Чотири авто повністю згоріли. Також відомо, що вогонь пошкодив транспорт, який був припаркований поруч – у нього розплавило капоти, шини та пошкодило вікна.
Варто зазначити, що останнім часом в Україні почастішали підпали автівок військовослужбовців. Коли винуватців знаходять, виявляється, що за ними стоять російські спецслужби.
- Зокрема тиждень тому у Харкові затримали контрактника-дезертира, який за ніч спалив 6 військових машин. Він активно шукав "легкого заробітку" в телеграм-каналах, там на нього затриманого "вийшов" представник російської розвідки та запропонував йому гроші за таку "співпрацю".
- Також нещодавно затримали киянина, який готував замах на офіцера Сил оборони. Під час обшуків виявилося, що він також підпалював автівки за наказом від російських спецслужб.