Влаштовували штовханину та бійки: на території Лаври поліція затримала чотирьох хуліганів
Джерело:Київська міська прокуратура
Правоохоронці затримали 4 вірян УПЦ МП, які вчиняли хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, парафіяни зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника.
Наразі тривають слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини правопорушення. Хуліганам загрожує позбавлення волі.
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Віряни УПЦ МП хуліганять у Лаврі
У прокуратурі повідомили, що 19 квітня група людей намагалася проникнути до одного з корпусів Києво-Печерської Лаври. Вони ігнорували зауваження поліції та почали штовхатися з ними.
Далі віряни московського патріархату почали ламати ролети, якими прикривали двері приміщення Лаври, та увійшли всередину без дозволу правоохоронців.
Віряни УПЦ МП хуліганили у Києво-Печерській лаврі / Фото Київської міської прокуратури
Віряни московського патріархату також зазначили, що комісія Мінкульту нібито "живцем закрила людей у корпусі".
Вандалізм від вірян УПЦ МП / Фото Київської міської прокуратури
Прокуратура Києва повідомила про підозру 4 особам за вчинення хуліганських дій на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Їм загрожує від 2 до 5 років в'язниці.
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Що відбувається у Києво-Печерській лаврі
- У вівторок 19 квітня комісія Мінкульту вчергове прибула до Києво-Печерської лаври. Там вони провели огляд печер, якими користувалися священники УПЦ МП.
- Згодом віряни УПЦ МП блокували вхід комісії до одного з приміщень на території Лаври. На місце прибули правоохоронці, які спробували відтіснити натовп та відчинити будівлю заповідника.
- Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що комісія склала новий протокол, у якому мовиться про незадовільний стан приміщень Києво-Печерської лаври. За його словами, поліція ретельно перевіряє всі речі, які московські попи вивозять із заповідника.