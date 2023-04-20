Влаштовували штовханину та бійки: на території Лаври поліція затримала чотирьох хуліганів

20 квітня 2023, 13:11
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Джерело:

Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали 4 вірян УПЦ МП, які вчиняли хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, парафіяни зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника.

Наразі тривають слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини правопорушення. Хуліганам загрожує позбавлення волі.

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Віряни УПЦ МП хуліганять у Лаврі

У прокуратурі повідомили, що 19 квітня група людей намагалася проникнути до одного з корпусів Києво-Печерської Лаври. Вони ігнорували зауваження поліції та почали штовхатися з ними. 

Далі віряни московського патріархату почали ламати ролети, якими прикривали двері приміщення Лаври, та увійшли всередину без дозволу правоохоронців.

 


Віряни УПЦ МП хуліганили у Києво-Печерській лаврі / Фото Київської міської прокуратури

Віряни московського патріархату також зазначили, що комісія Мінкульту нібито "живцем закрила людей у корпусі".

Вандалізм від вірян УПЦ МП / Фото Київської міської прокуратури

Прокуратура Києва повідомила про підозру 4 особам за вчинення хуліганських дій на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Їм загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

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Що відбувається у Києво-Печерській лаврі

  • У вівторок 19 квітня комісія Мінкульту вчергове прибула до Києво-Печерської лаври. Там вони провели огляд печер, якими користувалися священники УПЦ МП.
  • Згодом віряни УПЦ МП блокували вхід комісії до одного з приміщень на території Лаври. На місце прибули правоохоронці, які спробували відтіснити натовп та відчинити будівлю заповідника.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що комісія склала новий протокол, у якому мовиться про незадовільний стан приміщень Києво-Печерської лаври. За його словами, поліція ретельно перевіряє всі речі, які московські попи вивозять із заповідника.
Автор: Владислав Кравцов